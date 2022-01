Teilnahme bei Casting

Lady-Gaga-Fan aus Ettlingen nimmt an „Deutschland sucht den Superstar“ teil

Kommt der Ettlinger Anthony Kajzer bei der Fernsehsendung „Deutschland sucht den Superstar“ in den Recall? Bringt ihn das glitzernde Diskokugel-Outfit weiter? Am Dienstag, 25. Januar, 20.15 Uhr, ist er in der zweiten Folge der Fernsehshow zu sehen.