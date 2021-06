Wohnen und Arbeiten

Karlsruher Baugenossenschaft will aus dem Bruker-Gelände am Forchheimer Silberstreifen Mietwohnungen machen

Bruker zieht mit 400 Beschäftigten nach Ettlingen. Sein Gelände in Rheinstetten hat das Unternehmen längst verkauft. Was dort passiert, ist offen. Die Karlsruher Baugenossenschaft Ardensia hat ein Ideen – was aber sagt Rheinstetten?