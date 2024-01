Der älteste Verein im gesamten Albtal ist Geschichte: Nach 155 Jahren hat sich Gesangverein Sängerbund Schöllbronn Ende vergangenen Jahres aufgelöst.

Die Gründe sind dieselben wie bei fast allen Chören. „Wir sind zu alt geworden“, sagt Folker Sesemann, der für die Pressearbeit des Vereins zuständig war.

Etwa 30 aktive Mitglieder hatte der Sängerbund zuletzt noch. „Aber in letzter Zeit sind immer mehr Sänger wegen Hörschwierigkeiten ausgefallen“, so Sesemann.

Sängerbund Schöllbronn hat keinen Nachwuchs gefunden

Als der Verein 2018 sein 150-jähriges Bestehen mit einer Matinee feierte, hatte der Vorsitzende Hubert Dilger noch Optimismus verbreitet. Er wünsche sich, „dass sich wieder mehr Menschen für den Gesang begeistern und wir neue Mitglieder gewinnen können“, hatte er damals gesagt.

Der Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung: Es wurde kein Sänger-Nachwuchs gefunden. Insofern kam das Aus für die Vereinsmitglieder auch nicht sonderlich überraschend. Gefasst sei die Stimmung bei der Auflösungsversammlung gewesen, erzählt Sesemann.

Zudem sei schon länger bekannt gewesen, dass Dirigentin Solvey Kretschmann, die den Chor elf Jahre lang leitete, beim Sängerbunde aufhören möchte – für sie war der Anfahrtsweg nach Schöllbronn sehr weit.

Dankbar sind die Vereinsverantwortlichen für die jahrzehntelange Treue der Mitglieder, die den Sängerbund von Beginn an ausgezeichnet hat. 1868 von jungen Kirchgängern als Männergesangverein Concordia 1868 aus der Taufe gehoben, machte sich der Verein schnell einen Namen in Schöllbronn und darüber hinaus.

Von einer zwischenzeitlichen Auflösung während der NS-Zeit und vom Grauen des Zweiten Weltkriegs erholte sich der Gesangverein, war 1948 mit inzwischen 107 Mitgliedern auch Teil des Badischen Sängerbunds sowie der Sängergruppe Albtal.

Wie geht es jetzt für die verbliebenen Sänger weiter?

1977 wurde der Sängerbund schließlich ein gemischter Chor – auch aufgrund sinkender Mitgliederzahlen. Unter der Leitung von Kretschmann hatte man in den vergangenen Jahren dann zahlreiche Konzerte. „Wir sangen Lieder aus allen Bereichen, von der Romantik bis Soul und Pop“, erinnert sich Sesemann.

Ebenfalls Kretschmann seien die Weihnachtskonzerte zu verdanken gewesen, mit dem absoluten Höhepunkt im Jahr 2011: Zweimal wurde in der Ettlinger Stadthalle die „Carmina Burana“ gesungen. „Da war kein Platz mehr frei“, erzählt Sesemann. Zudem freute man sich über zahlreiche Spenden.

Weil wir ein Verein waren, gibt es jetzt keine Verlierer. Folker Sesemann

Sängerbund Schöllbronn

Wie geht es für die noch aktiven Sänger jetzt weiter? Für etwa zehn von ihnen habe sich eine Perspektive beim Chor in Schluttenbach ergeben. „Mit jüngeren Sängern und einer dynamischen Führung“, so Sesemann. Singen sei ohnehin nicht „out“, das sehe man an den Projektchören, die ohne Vereinsbindung agieren.

„Ihren“ Sängerbund werden die Mitglieder so oder so nicht vergessen. Zu präsent sind die Erinnerungen auch an Aktivitäten außerhalb der Konzerte, etwa an Ausflüge nach Rom oder ins Allgäu. „Weil wir ein Verein waren, gibt es jetzt keine Verlierer“, ist Sesemann überzeugt.

Es zähle die Freundschaft und die Verbundenheit im Alltag. Einmal im Monat will man sich noch treffen und den Sängerbund Schöllbronn zumindest auf diese Art am Leben erhalten.