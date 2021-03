Ein Jahr nach dem ersten Lockdown: So lief das Corona-Jahr für die Stadtbibliothek Ettlingen

Ein offenes Haus war die Ettlinger Stadtbibliothek im vergangenen Jahr nur an 52 Tagen. Ansonsten galten und gelten heute noch Zugangsbeschränkungen, sieben Wochen lang lief in der Einrichtung am Stadtbahnhof gar nichts.

Und dennoch: Gelesen wurde und wird in der Pandemie viel. Ein Blick in die Statistik von Bibliotheksleiterin Christine Kratschmann zeigt, dass 2020 mehr als 242.000 Medien ausgeliehen wurde.

Das sagt sie, „waren nur elf Prozent weniger als im Jahr zuvor, als unser Betrieb ganz regulär lief“.

2.500 Medien am Tag vor dem ersten Lockdown entliehen

Mit ihrem kontaktlosen Bestell- und Abholservice gewährleistete die Bücherei die Literaturversorgung auch während des Lockdowns. Am Tag, bevor sie das erste Mal wegen Corona schließen musste, gab es einen regelrechten Ansturm auf die Ausleihe: 2.500 Medien gingen da über den Tresen.

Auffällig aus Sicht von Kratschmann ist, dass zwar bei Nonbook-Medien im Pandemie-Jahr ein Ausleiherückgang um 23 Prozent zu verzeichnen war, („ da machen sich die vielen Angebote der Streaming-Dienste bemerkbar“), es aber bei Kinder- und Jugendliteratur praktisch keinen Einbruch gab. Die Jugend griff offenbar mangels anderer Aktivitäten gern zum Buch.

Insgesamt registrierte die Bibliothek 2020 etwas mehr als 51.000 Besuche im Haus (2019: gut 85.000), die Zahl der aktiven Leser lag bei gut 4.200, davon 1.800 Kinder und Jugendliche. 704 Menschen meldeten sich neu an, nach 1.000 im Jahr zuvor.

Ein Leseausweis für Erwachsene kostet 20 Euro im Jahr, Kinder bis 18 Jahre zahlen nichts. Für Zukauf und Ersatz von Medien hatte die Bibliothek 60.000 Euro zur Verfügung

Die Begegnungen in unserem Haus fehlen uns sehr. Christine Kratschmann, Bibliotheksleiterin

In großem Stil weggebrochen sind die Veranstaltungen – von Autorenbegegnungen über Führungen für Schulklassen bis zu Vorleseaktionen an Samstagen. 2019 fanden 46 Termine statt mit rund 5.200 Teilnehmern, 2020 waren es gerade mal noch 46 mit 1.360 Teilnehmern.

„Die Begegnungen in unserem Haus fehlen uns sehr“, sagt Kretschmann und spricht hier für ihr ganzes Team aus zehn Mitarbeitern. Noch sei unklar, wann es wieder Angebote jenseits der Ausleihe gebe. „Wir planen hier für den Herbst, vielleicht ist auch der Vorlesesommer für Kinder im August möglich“. Beteiligen will man sich zudem an den Landesliteraturtagen ab Mai.

Die Renovierung der Bibliothek liegt vorerst auf Eis

Offen ist zudem, wann die Stadt Ettlingen die mehr als 30 Jahre alte Bücherei sanieren kann. Oberbürgermeister Johannes Arnold erklärt dazu, das Projekt müsse angesichts der prekären Haushaltslage um „einige Zeit geschoben werden“. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, 2021 eine Planungsrate in den Etat einzustellen.

Er bedauere die zeitliche Verzögerung, zumal „die Bibliothek eine unserer wichtigen Bildungseinrichtungen ist“. Kratschmann und ihre Stellvertreterin Bettina Haberstroh nutzen die eingeschränkten Öffnungszeiten jetzt dazu, durch Umräumen mehr Platz zu schaffen, außerdem soll zumindest der Maler vorbeikommen.

Eine, die sich „sehr darüber gefreut“ hat , dass die Bibliothek wieder in begrenztem Umfang (nicht mehr als maximal 20 Personen) Einlass gewährt, ist die Ettlingerin Laura Boeswillwald. Mit ihren Kindern Amelia und Leopold steht sie bei den CD-Regalen und stöbert nach den „Olchis“.

Sie lese regelmäßig mit der Tochter, um deren Wortschatz zu fördern. Amelia geht in die Schillerschule. Schon eingepackt hat Boeswillwald, während der Nachwuchs noch in der Kinderecke in Bilderbüchern blättert, einen der Pippi-Langstrumpf-Bände – Lesefutter für die nächsten Tage.