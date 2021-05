Außergewöhnliche Kleidungsstücke konnten die Zuschauer bei der Digitalauktion der Ettlinger Schlossfestspiele ergattern. Der Erlös fließt in eine Vorstellung für krebskranke Kinder.

„Handys in den Flugmodus bitte!“, hallt es am Samstag durch den Rohrersaal des Ettlinger Schlosses. Ein Kabelmeer ergießt sich aus zahlreichen Monitoren, wobei die Farbenfreude einiger Kabel mit den zwölf Kostümen an den Kleiderstangen und -puppen konkurrieren.

Das Team der Ettlinger Schlossfestspiele um Intendantin Solvejg Bauer erfüllt den Raum mit Leben: Am Fenster wird die Moderation halblaut memoriert, während immer mal wieder Gelächter durch die geöffneten Fenster in den Schlosshof hallt.

Vorfreude und aufgeregte Stille, man nickt sich kurz mit einem Lächeln zu, dann heißt Bauer um Punkt 18 Uhr die 70 virtuellen Zuschauer willkommen. Es handelt sich um die erste Veranstaltung der Schlossfestspiele mit Publikum 2021.