Viele Ehrenamtliche helfen

Ein Rädchen greift ins andere: Wie 50 Flüchtlinge aus der Ukraine in Ettlingen aufgenommen werden

Mit wenigen Habseligkeiten starten 50 Frauen, Jugendliche und Kinder aus der Ukraine in Ettlingen in ein Leben in Sicherheit. Wie ihre Aufnahme in der Bürgerhalle in Ettlingenweier lief.