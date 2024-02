Einbrecher durchwühlen Mehrparteienhaus in Ettlingen

In ein Mehrfamilienhaus in Ettlingen sind Einbrecher am Mittwochnachmittag eingedrungen. Was sie stahlen, ist noch nicht bekannt.

In ein Mehrparteienhaus in der Schleinkoferstraße in Ettlingen sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 15.15 und 19 Uhr eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter die Scheibe einer Balkontür einschlugen, um in das Innere der Wohnung zu gelangen.

Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher alle Räume des Hauses. Die Höhe des Diebstahl- sowie Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter (0 72 43) 3 20 00 zu melden.