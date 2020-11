In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Diebe in die Räume des Kindergartens in der Straße „Am Brudergarten“ in Ettlingen eingebrochen. Die Täter sollen sich durch das Aufhebeln einer Küchentür Zutritt zu den Räumen verschafft haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Dort stahlen sie einen größeren Geldbetrag aus einem Safe.

Den Spuren nach wollten die Diebe zunächst über ein Bürofenster eindringen. Die Polizei schätzt, dass die Täter im Zeitraum von Dienstag 19.45 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr in den Kindergarten eingestiegen sind.

Wer zu dem Einbruch Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter (0 72 43) 3 20 00 zu melden.