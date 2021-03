Ein bislang Unbekannter Einbrecher hat am Samstagabend das Fenster eines Hauses in der Schauinslandstraße in Ettlingenweier aufgehebelt. Mit Schmuck und Bargeld floh er anschließend durch den Keller des Hauses.

In der Schauinslandstraße in Ettlingenweier ist am Samstagabend ein Unbekannter in ein Haus eingebrochen und hat dabei Bargeld und Schmuck mitgenommen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Bewohner den Einbruch beim Nachhause kommen gegen 21 Uhr.

Laut Stand der Ermittlungen hebelte der Täter das Fenster zum Esszimmer an der Rückseite des Hauses auf und gelangte so ins Innere. Anschließend verließ der Einbrecher das Haus wieder durch den Keller.

Zeugen die am Samstagabend im Bereich Ettlingenweier möglicherweise Beobachtungen gemacht haben können sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 in Verbindung setzen.