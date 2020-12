Unbekannter hebelt Rolltor auf

Einbruch bei Straßenmeisterei in Ettlingen

Bei einem Einbruch in die Straßenmeisterei in Ettlingen am Freitagabend konnte bislang nicht festgelegt werden, ob Gegenstände entwendet worden sind. Der unbekannte Täter hebelte eine Scheibe eines Rolltors auf, schaffte es aber nicht, sich Zugang zu den Büroräumen zu verschaffen.