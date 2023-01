Schaden von 1.500 Euro

Werkzeug und Geräte aus Gartenhütte in Ettlingen gestohlen

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr und Mittwochnachmittag 15 Uhr in eine Gartenhütte in der Karlsruher Straße in Ettlingen eingebrochen.