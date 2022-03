Einbruch in Firma in Ettlingen– Kupferkabel und Kupferreste entwendet

Für den Transport der Beute brauchten die Diebe wohl ein eher größeres Fahrzeug nach dem sie auf gewaltsame weise in eine Firma in Ettlingen eingebrochen sind.

In der Zeit zwischen Dienstag, 1. März, 16.00 Uhr und Mittwoch, 2. März, 05.30 Uhr sind bislang unbekannte Diebe in eine Firma in der Nobelstraße in Ettlingen eingebrochen.

Laut Polizeipräsidium Karlsruhe, öffneten sie zunächst ein Tor und entwendeten aus dem dahinterliegenden Lagerraum sieben Kabeltrommeln. Außerdem verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Innenhof der Firma und entwendeten dort aus zwei Behältern Kupferreste.

Zum Abtransport dürften sie ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Der entstandene Diebstahlsschaden beziffert sich auf etwa 20.000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 entgegen.