Dieb lässt Fahrrad zurück

Einbruch in Recycling-Firma in der Goethestraße in Ettlingen

Bei einem Einbruch in eine Recycling-Firma in Ettlingen haben die Firmeninhaber den Unbekannten Täter bei seiner Beutetour überrascht. Bei seiner Flucht ließ der Eindringling vermutlich sein Fahrrad am Tatort zurück.