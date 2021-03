Einkaufsmärkte in Ettlingen befürchten Ansturm wegen Oster-Lockdown - Kirchen sind frustriert

Unverständnis auf der ganzen Linie: An der Sinnhaftigkeit der jüngsten Lockdown-Beschlüsse zweifeln nicht nur Handel und Rathäuser, sondern auch die Kirchen.

Einkaufen mit Termin wird nicht mehr möglich sein, Präsenzgottesdienste sind in Gefahr und selbst Supermärkte sollen am Gründonnerstag erstmals schließen: Der Lockdown über Ostern wird der härteste seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

Ob die Regelungen, die die Regierungschefs der Länder und die Kanzlerin Montagnacht beschlossen haben, sinnvoll sind, bezweifeln Vertreter des Handels, der Kirchen und der Verwaltung in Ettlingen und Umgebung.

„Wenn man uns einen Tag vor den Feiertagen wegnimmt, ist das kontraproduktiv“, sagt Andrea Wolf, die Geschäftsführerin der Piston GmbH, zu der die Edeka-Märkte in Ettlingen und Karlsbad zählen. Sie befürchtet, dass es an den drei Tagen vor dem Lockdown nun erst recht einen Ansturm auf die Supermärkte gibt und es auch am Karsamstag sehr voll wird.