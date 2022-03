Große Hoffnungen nach Zwangspause

Einkaufsmeile und Automeile locken Besucher am verkaufsoffenen Sonntag nach Ettlingen

Der verkaufsoffene Sonntag in Ettlingen ist ein Klassiker, musste aber in der Corona-Pandemie stets abgeblasen werden. Nun geht der Besuchermagnet mit großen Erwartungen an den Start. Was in der Altstadt geboten ist und welche organisatorischen Hürden zu nehmen sind.