Schließung Eistreff Waldbronn: Kein „Tauwetter“ im Gemeinderat

Schließt die Eislaufhalle also tatsächlich aus Kostengründen nach der nächsten Eiszeit 2019/20 für immer ihre Pforten? Ein Retter, der als Investor die Halle übernimmt, ist noch nicht gefunden. „Es gibt Anfragen, aber sie scheitern an den Preisvorstellungen“, so Bürgermeister Franz Masino im BNN-Gespräch. Der Gemeinderat hatte zuletzt 2017 erklärt, dass der Eistreff noch drei Saisonzeiten bekommt, dann soll Schluss sein, wenn ihn niemand anderes betreibt. Seither hat sich in Sachen Rettung nicht viel getan. Masino berichtet von einem Eislaufhallenbetreiber, der schon drei Standorte in Ostdeutschland und Tschechien hat. Der habe das Thema Eishockey groß aufziehen wollen, doch es fehlten die Zuschauerränge. Die BNN fragten nach. Für den Geschäftsführer der Padok Icerinks Deutschland GmbH ist das nicht das Problem. Vielmehr brauche man Umkleiden für das Konzept; mindestens sechs statt bisher zwei, so Manfred Wolf, früherer Profi-Trainer und Nationalspieler. Er ist verbandelt mit dem Deutschen Eishockey-Bund und wolle neben Publikumslauf Eiszeit verkaufen – von Eishockey-Arten bis Eisschnelllauf so die Faszination Eissport fördern. Alles in einer ganzjährig geöffneten Halle. Waldbronn sei offen. „Wir haben Kontakte und Investoren“, so Wolf, doch die Gemeinde müsse mittun. Ein „kleiner lokaler Investor“ im Boot sei von Vorteil. Ein Interessent aus Nordrhein-Westfalen habe sich vorgestellt,

dass die Gemeinde bei der Eishalle mit im Boot bleibt und eine gewisse Sicherheit gibt. Aber das wolle der Gemeinderat nicht. Dass er sich mit der Abdeckung des tatsächlichen Jahresdefizits von etwa 100 000 Euro statt der weitaus höheren Abschreibungen für den Eistreff zufrieden gibt? „Damit wird sich der Gemeinderat nicht abfinden.“ Da es den Ratsentscheid von 2017 gebe, habe man bei der Sponsoren- und Investorensuche „als Gemeinde im letzten Jahr die Füße relativ still gehalten“.