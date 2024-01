Schöne Frauen in noch schöneren Kostümen trifft man bei der ausverkauften 21. Damensitzung der Ettlinger Moschdschelle in der Stadthalle. Die Büttenrednerinnen halten sich nicht zurück.

„Wir müssen draußen bleiben“, so ein Piktogramm auf der Speisekarte zur „Nacht der Frauen“. Wie Hunde zur Metzgerei hatten Männer – bis auf einen Herrn Schön und John Lennon – am Freitagabend zur Ettlinger Stadthalle keinen Zutritt.

Denn drin stieg unter dem Motto „Girls, Girls, Girls – das Leben ist bunt!“ die 21. Damensitzung der Ettlinger Moschdschelle in Kooperation mit dem Wasener-Carneval-Club (WCC).

Dessen Präsident, Bernd Rehberger, verteilte im Foyer süße Gaumenkitzel wie Leckmuscheln, die Assoziationen an Schwimmbadbesuche der Schulzeit, in jedem Fall an etwas Feuchtes, zuließen.

Herren sind bei Damen-Sitzung in Ettlingen nur als Diener willkommen

Drinnen gab das Duo „Hitwerkstatt“ mit „Girls just want to have fun“ von Cyndi Lauper die musikalische Richtung vor. In dienender Funktion waren Herren durchaus willkommen – als Security-Mann, Barkeeper oder wie Waldemar Kottutz mit seinem Besen, der öfter wiederkehrend das Konfetti von der Bühne fegte. Moderatorin Silke Schmidt von den Moschdschelle kommentierte: „De Feger isch unser Highlight.“

Als Hippie-Mädchen führten sie und Anna Magdalena Leicht vom WCC durch ein an multiplen Höhepunkten reiches Programm und lobten: „Ihr seid toll und habt euch nicht gescheut, um 5.30 Uhr für die Karte anzustehen.“ Die 450 Plätze waren in Windeseile ausverkauft.

Los ging’s mit der Schelle-Showtanzgruppe, die in violetten Miedern und schwarzen Raffröcken – Yes, They Can! – einen Can-Can auf die Bretter legte. Zu Kreischorgien kam es, als tanzende Männer, wie die Eber mit ihrer „Spessarter Puppenkiste“, auftraten oder die „Schwiegersöhne der Urban Dance School“ Break-Dance und Moonwalk mit Latin-Lover-Attitüde darbrachten.

Elsbeth Gscheidle alias Birgit Pfeiffer plauderte aus dem Eheleben einer Schwäbin samt Vibrator, einer Art „elektrischer Italiener“. Der Saal raste. Ein Gesangsduett aus „Cinderella Soho“ kündigte Schlossfestspielintendantin Solvejg Bauer persönlich an. Michael Postweiler am Keyboard, Rebecca Raffel und Vivien Andrée gaben alles.

Die Frauen gehen mehr aus sich raus, wenn die Männer nicht dabei sind. Margrit Schön

Büttenrednerin

Weiter gab es Männer als Frauen – und umgekehrt – wie die Vorstände Markus Utry und Hans-Jürgen Stader als „babbelnde Tratschweiber“ oder wie Markus Beisel aus „Monnem“, sprich Mannheim, als aufgedonnerte Drag Queen. Er erzählte die Nöte der Damen beim Toilettengang im öffentlichen WC so korrekt nach, dass er schrille Beifallsbekundungen erntete.

Derweil entpuppte sich Herr Schön, unter Schnurrbart und Schiebermütze, als Margrit Schön, auch als Büttenrednerin bekannt. „Die Frauen gehen mehr aus sich raus, wenn die Männer nicht dabei sind“, so ihr Eindruck.

Auch keine Mühen gescheut hatte das närrische Publikum bei der Kostümierung. Ihre 18 Begleiterinnen und sie hätten sich schon seit Sommer Gedanken gemacht, so Melanie Waldenmaier. Mit beleuchtetem Strohhut und weißem Gazé-Faltenrock stellten sie charmante Vogelscheuchen dar und gewannen prompt den ersten Preis bei der Prämierung der Kostümgruppen.