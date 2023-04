Viel Laufkundschaft gibt es in einem Industriegebiet nicht. Bei der „Nacht des Gewerbes“ in Ettlingen ist das anders. 37 Gastgeber empfingen Gäste.

Flanieren im Industriegebiet? Nicht das, was man hier erwartet. Bei der Nacht des Gewerbes in Ettlingen ist an diesem Freitag alles anders. Da schlendern die Menschen auf den Gehsteigen von Betrieb zu Betrieb, erhalten Einblicke, werden unterhalten und informiert. Wie die Familie Winterhalter. „So lernen wir das Gewerbegebiet kennen, was es hier so gibt – und die Kinder kommen raus“, erklärt Vater Stefan den Besuch. Bei Kemmler Baustoffe waren sie schon, jetzt können die Kinder Hanna und Philip das Innenleben eines Löschfahrzeugs durchstöbern.

Auch die Ettlinger Bäderbetriebe und Albini sind dabei

Kommandant Martin Knaus erzählt gerade beeindruckt, wie stramm jüngst die französischen Jugendfeuerwehrler aus der Partnerstadt Epernay in Ettlingen in Reih und Glied antraten. Er ist erleichtert: „Punkt 18 Uhr hört plötzlich der Regen auf und die Sonne kommt raus“, sagt er zum mustergültigen Auftakt der Nacht des Gewerbes. Es bleibt trocken, die halbe Miete...

Einige Meter weiter ist bei den Stadtwerken gut was los. Dass es bei 37 Ausstellern der Gewerbenacht auch jede Menge Geschenke und Gewinne gibt, belebt das Geschäft. An einem Planschbecken feuert Silke Driesch von den Stadtwerken Kinder an, die mit Magnet-Angel in einem vollgepackten Planschbecken eifrig suchen. „Sie suchen Albini“ Albini? Das Maskottchen der Ettlinger Bäderbetriebe. Wird der raus gefischt, gibt´s Freikarten. Frust gibt es nicht, jede Menge Trostpreise winken.

Aha-Effekte im Stadtwerke-Grünhaus

Dazu gibt es auf dem Stadtwerke-Areal vieles mehr zu sehen. Etwa den Einblick ins eindrucksvolle Grünhaus der Stadtwerke, eine grüne Oase, wo immer wieder Kulturveranstaltungen stattfinden. „Ich kannte das gar nicht und bin total beeindruckt“, erzählt Serafina Gerlach überrascht, während die Kids ihre Preise angeln. Die Familie schaue sich um – die ganze „Meile“ entlang von BMW Ungeheuer bis VW-Autohaus Stoppanski am anderen Ende der Hertzstraße.

Wir wollen in Ettlingen wachsen. Stefan Gimber, Optimed GmbH

Dass es im Industriegebiet beim produzierenden Gewerbe nicht nur Aderlass gibt, sondern auch Durchstarter, das wird bei Medizinprodukte-Spezialist Optimed deutlich. Wer weiß schon in der Stadt, dass hier in großem Umfang Stents hergestellt werden, die dann weltweit bei Patienten Blutgefäße offen halten. Die entwickelte Spiraldrahtprothese in Röhrchenform aus Nickel und Titan zeigt Stefan Gimber beeindruckten Besuchern. „Eine Formgedächtnis-Legierung“, erklärt der Leiter des operativen Geschäfts. Wird das Röhrchen etwa in eine Hohlvene eingeführt, dehnt es sich aufgrund der herrschenden Temperatur aus

30.000 Stents werden im Jahr produziert Nicht nur die. Für die Urologie entwickelt die Firma etwa kleine, exakte Greifer zur Entfernung von Nierensteinen. 30 Millionen Jahresumsatz mit 180 Mitarbeitern am Standort, so Gimber. „Wir wollen in Ettlingen wachsen. Die Stent-Herstellung wird von Weingarten nach Ettlingenweier umziehen.“

Zwischen 19 und 20 Uhr sind alle Sitzplätze im Außenbereich von Piston´s Edeka belegt – bei Musik und Wildschweinwürstchen.

Dass die Nacht des Gewerbes bis 22 Uhr ein Muss ist, um sich in lockerer Atmosphäre zu zeigen, findet Martina Stoppanski vom gleichnamigen Autohaus. „Ein schöner Abend. Wir hatten heute durchgehend Gespräche“, erzählt sie gegen 21 Uhr.

Der Autoverkauf ist heute nicht das erste Ziel. Martina Stoppanski, Autohaus Stoppanski

Dazu spielt die Band „BrookWood“ Klassiker. Der Shuttle-Service mit E-Autos durchs Gewerbegebiet komme an. Da falle bei so manchem Verbrenner-Fahrer die Hemmschwelle in Richtung Elektro-Mobilität. „Der Autoverkauf ist aber nicht erstes Ziel, es ist der Name, das Image.“

Gegenüber bringt Christina Haunß kurz vor 22 Uhr eine mächtige tropische „Monstera“-Pflanze vom Gartencenter Iben im Auto unter. Der große Leuchtkegel vorm Center war Sohn Tom aufgefallen. Dabei sein ist alles, so Rainer Iben, der große Ansturm komme erst nach den Eisheiligen.

Überraschend erfolgreicher Fabrikverkauf

Beim Fabrikverkauf der Arzneimittelfabrik Spitzner, die 2022 an neue Eigentümer verkauft wurde, war richtig viel los, ist Shop-Einkaufsleiterin Gabriele Glutsch angetan. Produkte wie Duschschäume oder Badezusätze seien eben bekannt. Sie könne seit dem Übergang nichts Schlechtes sagen.

Die bekannten Marken sollen bleiben, die Vermarktung verbessert werden. An diesem Tag standen vor Öffnung um 18 Uhr schon Leute vor der Tür. „Wir haben heute eigentlich nur mit 50 gerechnet.“ Es waren viel mehr.