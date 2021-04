Als der vormalige Bürgermeister von Rheinstetten Kurt Roth vor einigen Jahren eine Reise nach Sylt unternahm und in der Gemeinde List die Kirche St. Raphael mit ihren beeindruckenden Glasfenstern besichtigte, da hörte er den Pfarrer sagen: „Die hat der deutsche Chagall geschaffen.“

Roth freute sich über den Satz und fand ihn treffend, denn er zielte auf niemanden anderes als auf Emil Wachter. Den Maler, Bildhauer und Ehrenbürger von Rheinstetten.

Wie kein anderer seiner Zeit hat der in Neuburgweier geborene Künstler Spuren in Kirchen in allen Teilen Deutschlands hinterlassen: Wand- und Deckenmalereien, Keramiken, Betonreliefs, Bildteppiche und Glasfenster. Am 29. April 2021 hätte Wachter seinen 100. Geburtstag gefeiert.