Kraftstoff wird wieder teurer

Ende des Tankrabatts rückt näher: Tanken die Ettlinger noch mal die Autos voll?

Der Tankrabatt entfällt ab September. Gibt es jetzt den großen Run auf die Tankstellen? Was erwarten Pächter in Ettlingen und Umgebung in den nächsten Wochen? Große Flaute oder business as usual – wir haben uns an den Zapfsäulen umgehört.