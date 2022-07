Endlich läuft das Wasser auf Ettlingens Neuem Markt

Lang hat’s gedauert, aber jetzt läuft Wasser auf dem aufwendig sanierten Neuen Markt in Ettlingen. Und der erhält jetzt auch noch einen neuen Namen.

Fontainen am Musikantenbrunnen

Die ersten Innenstadtbesucher zückten am Dienstagmorgen schon gleich ihre Handys, als sie über den Neuen Markt gingen. Denn dort lief neben dem traditionellen Musikantenbrunnen erstmals auch das bodengleiche Wasserspiel, das von so manchem Bürger schon lange herbeigesehnt wird. In der Fertigstellung hatte es Verzögerungen gegeben.

Acht Fontänen, die bis zu zwei Meter hoch aufsteigen können, wurden auf den rund 80 Quadratmetern angelegt. Sie sorgen zusammen mit den Musikanten für optische Effekte, kühlen aber auch bei hohen Temperaturen die Mitte des Platzes.

Wasserspiel in Ettlingen kostete 140.000 Euro

Das bodengleiche Wasserspiel war ein Wunsch anlässlich des Umbaus und der Sanierung des Neuen Marktes. Er heißt ab Donnerstag offiziell nach Ettlingens Ehrenbürger Erwin Vetter. Rund 140.000 Euro wandte die Stadt für die Aufwertung auf. Das Wasser ist kein Trinkwasser, darauf weisen Metallschilder mit Piktogrammen an allen vier Ecken des Brunnens hin.

Laut Martin Krauß, Geschäftsführer der von Ettlingen beauftragten Firma Blancke & Krauß in Bad Vilbel, gibt es einen 2,5 Kubikmeter (2.500 Liter) fassenden Wassertank, der sich in einem Technikraum der Tiefgarage unter dem Platz befindet. Mittels einer Umwälzpumpe werden die Musikanten und die Fontänen versorgt.

Zudem habe man eine Wasserreinigungsanlage eingebaut. Daniel Schwab vom städtischen Bauamt ließ wissen, die Lüftung in dem Technikraum sei provisorisch so hergestellt, „dass wir den Brunnen nutzen können“. Die Lüftung wird benötigt, um die Wasserreinigungsanlage zu betreiben.

Wasserspiel auf dem Neuen Markt soll bei starkem Wind automatisch abgeschaltet werden

Eine abschließende Lösung komme im nächsten Jahr, wenn die Sparkasse Karlsruhe als Eigentümerin der Tiefgarage deren Inneres saniert. Installiert wurde auf dem Neuen Markt auch ein Windsensor. Sollte es zu stark blasen oder ein Unwetter im Anzug sein, werde die Anlage automatisch heruntergefahren.

Noch offen ist Schwab zufolge, ob der Brunnen an Markttagen läuft oder dadurch die Beschicker zu stark eingeschränkt werden. Außerdem werde noch geklärt, wie lange es abends sprudele. Die Fontänen jedenfalls werden von unten angestrahlt.

Ein erstes Bild vom Wasserspiel können sich am Donnerstagabend all diejenigen machen, die zur Umbenennung des Neuen Marktes in Erwin-Vetter-Platz eingeladen sind – dem Vernehmen nach mehrere Hundert Menschen.