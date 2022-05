Foodtrucks, Yoga und Shopping: Beim ersten „Mai Happy Day“ in Ettlingen war am Samstag einiges los. Zugute kam den Organisatoren das sommerliche Wetter, dass die Menschen nach draußen lockte.

„Das ist ein Geschenk des Himmels“, sagt Monika Hirsch zum herrlichen Sommerwetter beim ersten „Mai Happy Day“ am Samstag in der Ettlinger Innenstadt. Die Inhaberin der Abraxas-Buchhandlung in der Kronenstraße ist vom Angebot der Stadt überzeugt, auch wenn in der Kronenstraße gerade nicht so viel los ist.

„Es ist wichtig, dass die Leute kommen und die Lebensfreude zurückkehrt“. Dem stimmen fast alle von den BNN zum Event Befragten zu, das von City-Managerin Nicole Bär vorbereitet wurde.

12.30 Uhr. Wie eine Kaskade überschwemmt der Bürgerchor der Schlossfestspiele, angeführt von Intendantin Solvejg Bauer und dem musikalischen Leiter Ulrich Maier, die Ettlinger Rathausbrücke, um weiße Fächer wedelnd vor dem „Kreuz“ eine Auswahl von Arien aus der Oper „Carmen“ zu singen, wie zuvor schon an anderen Stellen der Stadt. Die Zuhörer sind begeistert, klatschen.

Üppiger Blumenschmuck in der Ettlinger Innenstadt

Auffällig beim mittäglichen Rundgang ist der überall üppige Blumenschmuck. Während die anderen Straßen der Innenstadt schon gut gefüllt sind mit Foodtrucks und anderen Anbietern, werden Marktstraße und Neuer Markt noch vom Wochenmarkt beherrscht. Dazwischen wechseln sich Musiker – mal Solisten, mal Trios oder ganze Bands – ab, begleitet von Gauklern und Clowns.

„Es ist heute schon mehr los als sonst, vor allem am früheren Morgen“, sagt Maria Kappler am Stand der HWK-Gärtnerei. „Aber Beratung der Kunden bei dem Umfeld ist schon schwierig“, sagt sie.

Die Besucher ziehen durch die Straßen und Gassen, aber es ist nicht übervoll, nur bei den Musikern und an den Bewirtungsständen drängen sie sich, und auch die Gastronomie ist gut gefüllt.

Besucher aus Frankreich beim Yoga in der Ettlinger City

In der Kronenstraße vor dem Yoga-Haus animieren Karen Zehmann und die anderen Yoga-Lehrer immer wieder Patienten zum Mitmachen. Es geht im wahrsten Sinne entspannt zu. „Sogar aus Frankreich hatten wir Gäste“, sagt Zehmann. Auch Melanie aus Stutensee ist begeistert, „das ist toll, endlich mal wieder was anderes“ sagt sie. Sie ist übers Internet auf den „Mai Happy Day“ aufmerksam geworden.

18 Uhr. Musik durchdringt die Stadt und die Leute bummeln munter. „Es läuft gut“, sagt Margit Birkholz aus Pforzheim, die mit ihrem Floristik-Stand in der Kronenstraße steht. Und auch Gabriele Münster von der ebenfalls geöffneten Art Galerie ist mit der Resonanz zufrieden, „es sind viele Auswärtige“, sagt sie. „Es läuft zwar nicht übermäßig viel hier in der Kronenstraße“, sagt Markus Loris vom Lotop’s Foodtruck aus Linkenheim, der früher ein Café in Ettlingen betrieben hat, „aber es ist gut, dass die Stadt das macht“.

„Es ist ein klasse Fest“, sagt Markus Kassel, der vor dem Rathaus gerade einen Imbiss einnimmt, während ums Eck ein kleines Mädchen zu den Klängen der Drehorgelspieler tanzt. „Wir sind froh über das Angebot, es läuft sehr gut, und wir können uns als örtlicher Anbieter hier noch etwas bekannter machen“, sagt Hans Michael Koch von der Ettlinger Maultaschenmanufaktur „Hülle & Fülle“, die am Schlossplatz wie nebenan die Fishkitchen dicht belagert ist.

„Die Leute fragen viel, Regionales ist in“ meint Koch. Kaum Zeit, ihr noch junges Geschäft zu verlassen, hat Charlotte Kraft die in der Badener-Tor-Straße einen Concept Store mit Haushalts-Accessoires betreibt. „Es ist viel Interesse da, wir werden wahrgenommen, und die Stadt hat das richtig schön gemacht“.

Große Leere auf dem Neuen Markt - trotz Shoppingnacht

Anders auf dem Neuen Markt. Nach Abzug der Marktstände ist dort große Leere, nur das Café am neuen Markt ist belebt. Simone Durm vom gleichnamigen Modehaus ist dennoch zufrieden, „man sieht uns, die Leute kommen ins Geschäft und es herrscht gute Stimmung“.

21.30 Uhr. Die Gaststätten sind prall gefüllt, und in der Leopoldstraße drängen sich Massen um die Band In-Kognito, die für mächtig Stimmung sorgt und viele zum Tanzen animiert. Davon profitiert auch Mirco mit seiner mobilen Cocktail-Bar gleich daneben. Cocktails schlürfen und Musik hören, das gefällt den Leuten wie Sandro Schnürer aus Neureut und Freundin Bettina Juvenak aus Ettlingen.

„Endlich mal wieder rauskommen“ sagen sie. Und ähnlich ist die Stimmung im Passagehof, wo das Trio Cool Breeze um den Seán Treacy Schlagzeuger Stefan Buchholz aufspielt und ebenfalls Cocktails und andere Drinks genossen werden. Der Hof ist voll und Lukas aus Oberhausen und Freundin Melanie aus Ettlingen genießen die Musik und das Ambiente, bis um 22 Uhr langsam der Abbau beginnt. Die Gaststätten sind noch gut belegt, es wird ein langer Abend.