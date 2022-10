Energiesparen: Ettlingen reduziert die Straßenbeleuchtung

Um Energie zu sparen, dimmt die Stadt Ettlingen diese Woche einen Teil der Straßenbeleuchtung um 30 bis 50 Prozent der Leuchtkraft.

In den Straßenzügen außerhalb der Bebauung, wie beispielsweise der Scheibenhardter oder Rastatter Straße wird laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung jede zweite Leuchte ausgeschaltet.

Komplett ausgeschaltet wird die Beleuchtung darüber hinaus in der Karlsruher Straße im Abschnitt zwischen Seehof und Schröderkreisel, in der Rudolf-Plank-Straße, der Grashof- und der Zeppelinstraße.

Bei den Abstimmungen, in welchen Straßen gedimmt und in welchen Straßen Leuchten abgeschaltet werden könnten, seien das Ordnungsamt und die Polizei eingebunden worden, berichtet Jannik Obreiter, Leiter der Tiefbauabteilung bei der Stadt Ettlingen. „Bei der Planung stand der Sicherheitsaspekt an oberster Stelle.“

Gut die Hälfte der Ettlinger Straßenlampen ist nach Angaben der Stadtverwaltung bereits auf sparsame LED-Technik umgestellt. Die anderen 50 Prozent sollen in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden.

In öffentlichen Gebäuden wurde die Temperatur gesenkt

Insgesamt rechnen die Stadtwerke durch die Dimmung und Abschaltung einzelner Leuchten auf das Jahr gerechnet mit einer Stromersparnis von rund 300.000 Kilowattstunden.

Ein Zwei-Personen-Haushalt im Mehrfamilienhaus verbraucht pro Jahr laut dem „Stromspiegel 2021/2022“ im Schnitt zwischen 1.200 und 3.000 Kilowattstunden Strom, ein Zwei-Personen-Haushalt im Ein- und Zweifamilienhaus zwischen 2.000 und 4.200 Kilowattstunden. Strom für die Warmwasserbereitung wurde in beiden Wohnsituationen nicht einberechnet.

Die Reduzierung der Straßenbeleuchtung ist nicht das einzige Mittel, mit dem die Stadt Ettlingen Energie spart.

In den vergangenen Wochen wurde beispielsweise bereits die Anstrahlung prominenter Gebäude wie Rathaus, Schloss und Bismarckturm eingestellt und die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad umgestellt. All das sind Pflichtmaßnahmen, die in Verordnungen festgelegt sind.

Angesichts des Ukraine-Kriegs und fehlender Gaslieferungen, die zu einem Energie-Engpass im Winter führen könnten, müsse man „jetzt beginnen, Einsparpotenziale zu suchen, um im Februar oder März noch Energie zu haben“, sagt Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler). „Wir müssen hier an einem Strang ziehen, die Stadt und die Bürgerschaft.“