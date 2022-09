Ich hatte gerade ein Telefonat mit einer Studienfreundin in Bayern, die nebenbei den Fernseher laufen ließ. Plötzlich sagte sie mir, die Queen sei gestorben, das werde soeben gemeldet. Mein erster Gedanke war, das kann nicht wahr sein. Viele Engländer, und da gehöre ich auch dazu, dachten, die Königin lebt ewig. Man fand sie immer so präsent. Für mich war die Nachricht wirklich ein Schock, und bis man das alles so richtig begreift, vergehen sicher ein paar Tage.