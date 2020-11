Vorschlag von Bürgermeister Hoffmann

Entscheidung über Zukunft der Siebentäler Therme in Bad Herrenalb steht bevor

Pläne für eine Sanierung der maroden Siebentäler Therme hat der Bad Herrenalber Bürgermeister Klaus Hoffmann dem Gemeinderat zukommen lassen. Er will rund zehn Millionen Euro in eine Modernisierung des in die Jahre gekommenen Bades investieren.