Erhitzte Gemüter bei Sommerwetter

Gereizte Stimmung am Epplesee: „Vermiesen Sie mir nicht meinen Muttertag, verschwinden Sie“

Am Muttertag kratzten die Temperaturen in der Region an der 30-Grad-Marke. Am Epplesee bei Rheinstetten mussten sich die Besucher auf neue Begebenheiten einrichten. Das gefiel nicht jedem.