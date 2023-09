Erneut schlagen Jugendliche Mann am Ettlinger Stadtbahnhof zusammen

Am Mittwoch gab es erneut einen brutalen Angriff am Ettlinger Bahnhof, nachdem tags zuvor schon eine Gruppe Jugendlicher auf einen Mann eingeschlagen hatte.

Nachdem am Dienstagabend ein 31-jähriger Mann am Ettlinger Stadtbahnhof von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt worden war, hat es dort am Mittwochabend abermals einen brutalen Angriff gegeben.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, wurde gegen 20.50 Uhr ein 18-Jähriger offenbar von mehreren Jugendlichen angesprochen und dann unvermittelt angegriffen. Die jungen Männer schlugen mehrmals auf den jungen Mann ein und rannten dann in unbekannte Richtung davon.

Auch ein Messer soll bei dem Vorfall am Ettlinger Stadtbahnhof im Spiel gewesen sein

Das Opfer, das durch die Tat nach derzeitigem Sachstand laut Polizei Prellungen und einen Kratzer am Unterarm davontrug, wandte sich nach dem Angriff an die Polizei und begab sich dann ins Krankenhaus. Nach Informationen dieser Redaktion erhielt der in Ettlingen wohnende 18-Jährige mehrere Faustschläge in den Magen, und einer der Angreifer bedrohte ihn mit einem Messer.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat nach Angaben der Polizei die Ermittlungen in der Sache übernommen und prüft einen Zusammenhang zur gefährlichen Körperverletzung am Vorabend, nach der das Opfer mit Verdacht auf Rippenbrüche in die Klinik eingeliefert wurde.

Acht Männer sollen auf Opfer losgegangen sein

Um sechs bis sieben Jugendliche soll es sich bei den Angreifern am Dienstag gehandelt haben. Bei der Attacke am Mittwoch ist von einer achtköpfigen Gruppe die Rede.