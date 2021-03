Erst anerkannt, jetzt ausgeschlossen: Den Tanzschulen fehlt im Corona-Lockdown die Perspektive

Durch die geschlossene, hohe Holztür dringt klassische Musik in die Küche. Francis Meylemans’ Stimme ist zu erkennen. Er weist seine Schüler mit französischen Fachbegriffen an, wann sie sich in welche Richtung bewegen sollen. Die Eindrücke beschwören ein Bild herauf, als würde hinter der Tür ein weitläufiger belebter Tanzsaal liegen.

Doch Francis Meylemans steht alleine vor dem Wohnzimmerschrank in seinem Zuhause in Karlsruhe. Ein Stuhl dient als Ballettstange, seine Schüler sind in elf Kacheln auf den Bildschirm des Laptops gedrängt. Einige dieser Kacheln sind schwarze Quadrate.

Schwarze Kacheln im Video-Call ersetzen die Schüler