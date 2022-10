Wie in Italien fühlten sich Besucher der Ettlinger Altstadt. Am Wetter lag das nicht.

Wie in Italien das süße Leben – „La Dolce Vita“ – genießen, das wollen viele Nachtschwärmer am Freitagabend im „mediterran anmutenden Sehnsuchtsort Ettlinger Altstadt“, so das Faltblatt des Stadtmarketings.

Doch bei um die 15 Grad Celsius findet der versprochene „toskanische Sommerabend“ eher in den Lokalen statt. Beim „giro“ (Rundgang) durch die Restaurants, Brasserien und Bars sagen die Wirte „unisono“: „Es ist ein Riesenerfolg. Wir wurden überrannt und mussten Gäste teilweise vertrösten.“

Schließt man im vollbesetzten „Palladio“ die Augen, glaubt man beim Hit „Laura non c’e“, dass „Nek“ da selbst am Fenster musiziert. Doch es ist David Schumacher, der für den Abend sein Repertoire um italienische Lieder erweitert hat.

Inhaberin Roxy Kampmann wirbelt und hat kaum Zeit zu reden. „Saltimbocca alla Romana“ springt den Gästen leicht in den Mund. Für Ulrike Mai aus Spessart und zwei Freundinnen bedeutet Italien „Lebensfreude und gutes Essen“. Als nächstes steuern sie eine Weinbar an.

Pizza und Lasagne

Piero Tumminello vom „Casa del Gusto“ serviert besondere „Pizze“ (Pizzen) mit Bresaola oder Birnen. Liberal zu geht es am Tisch von Alena Trauschel, die sich für Lasagne klassisch entschieden hat, ihr Begleiter Roland Fink dagegen isst „Rigatoni al forno“.

Für Trauschel bedeutete Italien „Kindheitserinnerungen an den Gardasee“, außerdem schätzt sie „die großartige Kaffeekultur“.

Nebenan in der „kostbar“ nimmt Tobias Nittel seine Gäste mit einem Fingerfood-Menü auf eine „Reise durch Südtirol“ mit. „Wir sind immer unterwegs“, sagen Ursula Neubert und Kristina Cecil lachend, im angeregten Gespräch mit ihren Ehemännern.

Da sie oft Milano Marittima an der Adria oder Südtirol als Urlaubsziel ansteuerten, sei die Italienische Nacht der Grund gewesen, jetzt die speziellen Weine und das Essen zu verkosten.

Tanz an der Bar

„Wir freuen uns über die Partnerschaft und die kommende Einweihung der Piazza Menfi in Ettlingen“, sagt Onofrio Sanzone, selbst aus Menfi und zweiter Vorsitzender des örtlichen italienischen Vereins. Er und seine drei Begleiter sind Italiener. Im „Padellino“ setzt Enzo Picone sein neapolitanisches Temperament in Lieder um, und die Gäste, viele bekannte Ettlinger Gesichter, tanzen ausgelassen auf der kleinen Fläche vor der Bar.

„Beispielsweise Pasta mit Piemonteser Trüffeln und eine kleinere Karte als sonst“, erläutert Nicole Baroncino die Strategie des Abends. Benigno Baroni, der langjährige Inhaber, sagt rückblickend: „Vom ersten Tag an habe ich mich hier wohlgefühlt.“ Es sei toll, dass die Stadt so etwas veranstalte.

Wein aus der Toskana

Ausgewählte Weine aus der Toskana und Apulien zu Antipasti oder Lombardischen Kalbfleischröllchen hätten viele Gäste in ihre Weinbar „Dicker Onkel“, die erst Mitte Juli eröffnet habe, angelockt, so die Inhaber Michael Hinzmann und Margarete Schendzielorz.

„Hinter dem ‚Dicken Onkel‘ verbirgt sich eine romantische Liebesgeschichte, die wir auf Nachfrage unseren Gästen erzählen“, sagen beide schmunzelnd.