Mehr als 120.000 Euro Schaden

Bus außer Kontrolle: Spur der Verwüstung in Ettlingen

Am Montagmorgen hat es mächtig gekracht in Ettlingen: In der Rheinstraße hat ein außer Kontrolle geratener Bus auf seiner Fahrt elf Autos beschädigt. Auf einer Strecke von rund 160 Metern zog der Bus eine Spur der Verwüstung hinter sich her.