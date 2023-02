Drei Leichtverletzte

Ettlingen: Autofahrerin fährt über Rot und kollidiert mit Auto

Eine 49-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 3 an der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd das für sie geltende Rotlicht überfahren. In Folge dessen kollidierte sie mit einem weiteren Auto. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro.