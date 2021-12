Ettlingen sagt alle Fastnachtsumzüge ab

Faschingsfans müssen jetzt ganz stark sein: Das Pandemiegeschehen und auch die Logistik sind Gründe, warum viele Umzüge in Ettlingen und der Region abgesagt wurden.

Auch kein Nachtumzug in Spessart

Auch 2022 wird es in Ettlingen keine Fastnachtsumzüge geben. Abgesagt sind sowohl der Spessarter Nachtumzug, der einzige seiner Art im Umkreis von Karlsruhe, als auch der Schöllbronner Umzug einen Tag später, am Fastnachtssamstag. Er zieht immer tausende Narren in den Ettlinger Höhenstadtteil.

Der Rosenmontagsumzug durch die Ettlinger Innenstadt findet ebenfalls nicht statt, informierte der Leiter des Ettlinger Kultur- und Sportamtes, Christoph Bader. Grund für die Entscheidung sei das anhaltende Pandemie-Geschehen und, „dass wir eine Umzugsstrecke nicht einzäunen und damit den Zugang beschränken können“.

Vor Ettlingen hatten bereits Waldbronn und Karlsbad beschlossen, die Umzüge abzublasen. Weder gibt es den in Ittersbach noch am Fastnachtsdienstag den in Waldbronn.

Torsten Kiefer, Präsident der Spessarter Eber, sagte, der Verein bedauere, dass der Nachtumzug ausfalle; es hätten aber sowohl logistische Gründe („ein Riesenaufwand für uns“) als auch die Corona-Situation gegen das Event gesprochen. Der Verein hoffe noch auf sein Narrendorf, eingezäunt und mit begrenzter Teilnehmerzahl.