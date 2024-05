Am 23. Juni feiert Ettlingen Geburtstag. Seit 50 Jahren gibt es die Gesamtstadt in ihrer heutigen Ausformung. Dafür ist ein großes Fest mit vielen Mitmachaktionen geplant.

Das 40-jährige Bestehen der Ettlinger Gesamtstadt wurde ganz klassisch gefeiert: Festvortrag, Festrede, Musik et cetera. Verteilt auf die Ettlinger Stadtteile. Ein damals bewährtes Konzept, sagt Ettlingens Rathauschef Johannes Arnold (Freie Wähler).

Aber diesmal, zum 50. Geburtstag am Sonntag, 23. Juni, wolle man es doch etwas anders, wolle man mehr Feier für die Bürger, mehr Party sozusagen.

Die Bürger der Stadt sollen „sich selbst feiern“. Gemeinsam. Der letzte Punkt ist dem OB dabei betont wichtig. Die Stadt Ettlingen bestehe schließlich nicht „aus sieben Einzelteilen, sondern wir gehören zusammen als eine Einheit“.

Spessart kam schon 1972 zu Ettlingen

Angefangen hatte das Zusammenwachsen dieser Einheit allerdings schon vor mehr als 50 Jahren, nämlich 1972. Damals war Spessart in die Stadt Ettlingen eingemeindet worden. 1974 folgten dann im Zuge der Gemeindereform die übrigen heutigen Ettlinger Stadtteile Schluttenbach und Schöllbronn sowie Bruchhausen, Ettlingenweier und Oberweier.

Oberbürgermeister der Stadt war seinerzeit der gebürtige Rheinstettener Hugo Rimmelsbacher (SPD). Die Gespräche mit den zukünftigen Stadtteilen führte aber laut Arnold der damalige Beigeordnete, spätere Oberbürgermeister und Landesminister sowie heutige Ehrenbürger Erwin Vetter (CDU).

Aus diesem Anlass wird er auch neben Arnold eine Rede bei den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag halten. Das war’s dann zusammen mit dem vorgelagerten ökumenischen Gottesdienst aber auch mit Reden und dem hochoffiziellen Teil, „danach sollen die Leute feiern“, sagt Arnold.

Drei Bühnen und 37 Stände

Dafür wird es drei Bühnen sowie insgesamt 37 Stände mit diversen Angeboten geben. Ettlingens Kulturamtsleiter Christoph Bader spricht von gastronomischen Angeboten, Kinder- und Mitmachangeboten, Infoständen und einigem mehr.

Die zugehörigen Stände gruppieren sich dabei im Wesentlichen um die Bühnen vor dem Schloss, auf dem Erwin-Vetter-Platz und auf dem Marktplatz. Getragen wird das Angebot von diversen Vereinen aus dem Stadtgebiet, die dafür eine Art Aufwandsentschädigung erhalten – denn der betriebene Aufwand sei nicht eben klein, so Arnold.

Ein Überblick über das Programm.

10 Uhr, ökumenischer Gottesdienst: Start der Feierlichkeiten ist ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Beteiligt sind sowohl evangelische als auch katholische Pfarrgemeinden sowie die freie evangelische Gemeinde und die Liebenzeller Gemeinde. Der Gottesdienst wird der zentrale Gottesdienst der Stadt werden. In den Kirchen finde an diesem Morgen kein gesonderter Gottesdienst statt, so Arnold.

11 Uhr, Festauftakt: Auf der Bühne am Marktplatz halten OB Arnold und Erwin Vetter eine Rede, zudem wird unter anderem zusammen mit den Ortsvorstehern ein riesiger Geburtstagskuchen angeschnitten.

11.30 bis 18 Uhr, Festprogramm: Auf den drei Bühnen gibt es laut städtischem Kulturamt Beiträge von Musik-, Fastnachts- und Sportvereinen. Auch ein kulturelles Angebot, etwa ein Theaterstück, Tanzdarbietungen oder das Vorlesen von Sagen, werde geboten, ergänzt Amtsleiter Bader im Pressegespräch.

Ab 11.30 Uhr, Kinder und Mitmachprogramm in der Altstadt: Kulturamtsleiter Bader betont, dass es diverse Kinderaktionen geben werde. Das sei der Stadt besonders wichtig, um ein breites Angebot für Familien zu haben. Das Angebot reiche von Sportangeboten wie Tennis zum Mitmachen, einem Bälle-Parcours bis zu Puppentheater, Basteltischen und Kinderschminken sowie Glitzer-Tattoos.

13 bis 14 Uhr, Tauziehwettbewerb: Es können per E-Mail an kultur@etllingen.de aktuell noch Mannschaften für den Tauziehwettbewerb gemeldet werden. Vierer-, Sechser- und Achter-Teams sind möglich.

Ab 20 Uhr, Public Viewing: Am 23. Juni bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer ihr drittes Gruppenspiel bei der Europameisterschaft gegen die Schweiz. Dieses wird ab circa 20 Uhr auf zwei LED-Leinwand-Trailern auf dem Schlossplatz und auf dem Marktplatz gezeigt.

Podcast zum Stadtgeburtstag

Wie sich die Verwaltungs- und Gemeindereform auf die Stadt Ettlingen und die umliegenden Gemeinden ausgewirkt hat, kann man zudem in einem eigens vom Stadtarchiv geschaffenen Podcast mit dem Titel „Ettlingen: 50 Jahre, 6 Stadtteile, 1 Stadt“ nachhören. Die erste Folge dazu ist bereits erschienen. Insgesamt gibt es acht Folgen. Der Podcast lässt sich über die Suchfunktion auf der Homepage der Stadt finden.

Zudem wird es ein Stadtquiz mit 15 Fragen über Ettlingen und die Ortsteile geben. Dieses startet am 1. Juni und ist ebenfalls über die Homepage der Stadt abrufbar.