Größere Regenmengen

Ettlingen ist für mögliches Hochwasser gerüstet

Hochwasser an Rhein und Donau und ihren Nebenflüssen künden aktuell die Wetterportale. Wie gut ist die Stadt Ettlingen für derlei Ereignisse gerüstet? Bürgermeister Moritz Heidecker will den Hochwaserschutz an Alb und Malscher Landgraben kontinuierlich verbessern.