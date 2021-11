Rückhaltebecken soll kommen

Wie Ettlingen und Karlsruhe vor schweren Überschwemmungen geschützt werden sollen

An der Ahr haben die Menschen Hab und Gut durch Wassermassen verloren. Ein 100-jährliches Hochwasser der Alb würde in Ettlingen und in Karlsruhe schwere Schäden anrichten. Was die beiden Städte an Schutz planen.