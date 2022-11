Ettlingen legt Krisenplan für Ausfall der Strom- und Gasversorgung vor

Was wäre, wenn über den Winter die Gasmangellage katastrophal wird? Dann will die Stadt Ettlingen vorbereitet sein und präsentierte dem Gemeinderat, wie man mit einem derartigen Krisenszenario umgehen will. Es sei vielleicht beruhigend, dass Gasspeicher gut gefüllt sind, „doch die gehören nicht uns allein, sondern auch Gashändlern“, so Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler). Dass diese wirtschaftliche Überlegungen beim Verteilen anstellen könnten, sei nicht auszuschließen.

Blick auf möglichen Zusammenbruch in Ettlingen

Der OB blickte insbesondere auf den Februar, falls der Gasdruck sinkt und vielleicht nirgends mehr etwas ankommt. Falls dann alle ihre Elektrolüfter anschalten könnte das Netz in die Knie gehen und für ein paar Tage nichts gehen. Unter anderem geht es für Ettlingen um einzurichtende Wärmehallen und Notfalltreffpunkte, stellte Arnold dar und warnte, die Gefahren mit Blick auf Gas- und Stromversorgung herunterzuspielen. Es gehe nicht um Panikmache.

Beschwerden bei Bürgersprechstunde

Verknüpft war mit dem Vortrag ein striktes Gebot zum Energiesparen insgesamt. Als Beispiele angeführt wurde etwa, dass im Rathaus um 17 Uhr die Heizung abgeschaltet wird oder auch, dass nun auch in den Schulturnhallen nicht mehr warm geduscht werden kann – die Schulleiter seien damit einverstanden. „Kaum ein Kind duscht noch nach dem Sport“, sagte Arnold. Er räumte aber zugleich ein, dass zahlreiche Beschwerden in seiner Bürgersprechstunde kommen, wo gerade ältere Bürger geklagt hätten, die ebenfalls in Hallen aktiv sind.

Heiz- und Energiekosten werde die Stadtverwaltung zusätzlich wie die Stadt Karlsruhe durch „Energieferien“ sparen. „Das gefällt nicht jedem in der Belegschaft“, so Arnold. Der Personalrat habe aber zugestimmt. Vom 31. Dezember bis 8. Januar ruhe der Betrieb. Ausnahmen sind Stadtbibliothek, Bauhof für den Winterdienst, Museum im Schloss und Kulturveranstaltungen.

„Hotmobile“ für die Überbrückung

Wird der Gasmangel bedrohlich, dann werde die Stadt Wärmehallen einrichten. Und zwar für den Fall eines Ausfalls der Gasversorgung in der Bürgerhalle Ettlingenweier und der Dorfwiesenhalle Schöllbronn. Dort sei der Anschluss eines Hotmobils – also einer mobilen Heizung – möglich, um diese zu beheizen. Entsprechende Generatoren würden im Dezember geliefert.

Die Maßnahmen lösen teilweise Unbehagen aus. René Asché, SPD-Stadtrat

Zudem wolle man gewärmte Räume vorhalten, wo sich Bürger im Notfall wärmen können. Geplant werde hier mit Bürgerkeller und weiteren Räumen in der Stadthalle, dem Seniorenzentrum am Klösterle, der Waldsaumhalle Oberweier, Nebenräumen der Bürgerhalle Ettlingenweier, Bürgertreff Ettlingen-West. Zudem die Sitzungssäle der Ortsverwaltungen, „um sich vielleicht ein oder zwei Stunden aufzuwärmen“, erklärte Arnold. Ab wann diese Räume zur Verfügung gestellt werden, wird laut Ordnungsamtsleiter Kristian Sitzler im Krisenstab entschieden.

Auch komme man der Anordnung des Landes nach, Notfalltreffpunkte einzurichten, die notstromversorgt werden können. Ab Anfang Dezember werde die Bürgerhalle Ettlingenweier ein solcher sein. Auf schon im März bestellte Notstromanlagen warte man leider immer noch. Das stationäre Aggregat, das Bürgerhalle sowie Feuerwehr nebenan versorgen kann, kostet 115.000 Euro, mobile Aggregate für die Feuerwehren rund 150.000 Euro, so Sitzler im Nachgang zur Sitzung.

Treffpunkte für Erste Hilfe und Notrufe

Über diese Notfalltreffpunkte würden Notrufe gewährleistet, Erste-Hilfe ermöglicht, es gibt sanitäre Anlagen und Trinkwasser zur Mindestversorgung. Auch die Koordination privater Hilfsangebote soll hier stattfinden. Mitte Januar sollen mobile Aggregate bei den Feuerwehren geliefert sein, um in die Lage zu versetzen, in jedem Ort Notfalltreffpunkte einzurichten.

Bis dahin wäre der Marktplatz am historischen Rathaus in der Altstadt „mobiler“ Treffpunkt. Weiter wird die Bevölkerung aufgefordert, nach den Empfehlungen des Katastrophenschutzes in Eigenverantwortung Nahrung und Wasser zu bevorraten.

Es sind keine schönen Zeiten. Lorenzo Saladino, CDU-Stadtrat

„Es sind keine schönen Zeiten“, aber es gelte, optimistisch zu bleiben, so Lorenzo Saladino (CDU). Reinhard Schrieber (Grüne) lobte, dass das Krisenmanagement „ganzheitlich angegangen“ wird. SPD-Mann René Asché betonte: „Die Maßnahmen lösen teilweise Unbehagen aus.“ Die richtigen Prioritäten gesetzt habe das städtische „Katastrophenteam“.

Als Risikovorsorge bezeichnete Martin Keydel von der FDP das Maßnahmenpaket. Und Gerhard Ecker (FE/FW) erwähnte, dass die Stadt mit einem örtlichen Tankstellenbetreiber einen Vertrag geschlossen hat, dass man auch bei einem massiven Blackout versorgt wird und Aggregate betreiben kann.