Marktfest Ettlingen: So sehen die drei Alternativen für Ende August aus

2020 gab’s gar nichts, voriges Jahr nur eingezäunte Biergärten in der Innenstadt. Was fürs Marktfest Ende August in Ettlingen geplant ist.

Auf Nummer sicher gehen will die Stadt Ettlingen beim Marktfest 2022. Sie hat für das Event in der Altstadt, das bis vor Corona jedes Jahr am letzten Augustwochenende zwischen 30.000 und 50.000 Gäste anlockte, drei Pläne in der Schublade.

Zum einen den, das Marktfest „wie früher“ stattfinden zu lassen, sämtliche große Plätze mit Musik zu bespielen und im Schlosshof wieder eine Europäische Meile der Ettlinger Partnerstädte aufzubauen.

Auch soll es den Kunsthandwerkermarkt in der Schlossgartenhalle sowie die Meile des Ehrenamtes (am Marktfestsonntag) entlang der Leopoldstraße geben.

Vereine, Gastronomie und Musiker hoffen auf keine Beschränkungen mehr

Diese Variante, sagt Kulturamtsleiter Christoph Bader, „setzt voraus, dass Corona uns überhaupt nicht mehr beeinträchtigt, was wir natürlich alle hoffen“. Alle, damit meint er neben der Stadt auch die am Event beteiligten Vereine und Gastronomen, die Musiker und diejenigen, die sich ums Kinderprogramm kümmern.

Plan zwei soll dann herausgezogen werden, wenn sich die Corona-Situation wider Erwarten über den Sommer verschärft und Zugangsbeschränkungen auch bei Veranstaltungen unter freiem Himmel wieder vorgeschrieben werden.

Dann werden auf Plätzen wie dem Neuen Markt, dem Marktplatz oder auch dem Hugo-Rimmelspacher-Platz eingezäunte Bereiche mit kleineren Livemusik-Bühnen und Bewirtungsangeboten geschaffen.

Im schlimmsten Fall wieder nur Biergärten

Für den „Worst Case“, also den schlimmsten Fall, haben Bader und sein Team statt Marktfest wieder nur eingezäunte Biergärten auf einer Handvoll Plätzen vorgesehen – ohne Musikprogramm.

Diese Lösung gab es – da mehr nicht möglich war – schon 2021. „Wir gehen nicht davon aus, dass es nochmals so kommen wird“, erklärt Bader.

Mehr als 20 Vereine wollen sich beteiligen

Alle drei Varianten stellte er jüngst bei einer Zusammenkunft mit den Marktfest-Vereinen vor und holte dort ein Stimmungsbild ein.

Ergebnis: Bei Rückkehr zu einem „normalen“ Event sind mehr als 20 Vereine aus der Kernstadt und den Stadtteilen dabei, bei der etwas abgespeckten Alternative macht ein Großteil ebenfalls mit, die reinen Biergärten werden skeptisch beurteilt.

Wir brauchend dringend wieder Einnahmen. Werner Jany, FV Alemannia Bruchhausen

Der Vorsitzende des FV Alemannia Bruchhausen etwa, Werner Jany, spricht davon, dass der Verein nach zwei Jahren Pandemie „dringend wieder Einnahmen braucht“. Die Sportanlagen müssten in Schuss gehalten werden, eine Dachreparatur stehe an, steigende Energiekosten (Heizung und Flutlicht) bereiten Sorgen.

Das Marktfest, bei dem der FV mit zwei Ständen vertreten sein will, sei finanziell mindestens so wichtig wie das Sport- und das Oktoberfest.

Mit den Einnahmen zahlen wir unseren Dirigenten. Bernhard Link, Harmonika Spielring Ettlingen

Ganz ähnlich wie Jany sieht es Bernhard Link vom Harmonika Spielring Ettlingen. Sein Verein zeigte auch bei der Biergarten-Lösung voriges Jahr Präsenz und sei mit den Umsätzen unter den gegebenen Umständen zufrieden gewesen, erzählt er.

„Mit den Einnahmen beim Marktfest zahlen wir unseren Dirigenten.“ Deshalb sei der Harmonika Spielring im August „auf jeden Fall dabei“, will Kaffee und Kuchen im Stadtgarten anbieten und dort auch Musik machen.

Bernd Rehberger, Präsident des großen Wasener Carneval Clubs, findet es richtig, dass die Stadt verschiedene Optionen erarbeitet und frühzeitig mit dem Planen begonnen hat. „Ich persönlich gehe von einem normalen Marktfest aus“, sagt Rehberger.

Helfersuche wird immer schwieriger

Zwei Jahre Zwangspause hätten den WCC stark getroffen, teure Kostüme, die vor Corona für die Garden angeschafft worden seien, „passen den jungen Leuten nicht mehr und müssen jetzt ersetzt werden“.

Die Bewirtung beim Marktfest sei genauso wichtig wie die bei der Musikschulnacht im Sommer im Grünhaus.

Grillen und Getränke, darauf setzt der TV Schluttenbach, der mit seiner Faustballabteilung Ende August auf dem Marktplatz stehen will. Es werde zwar zunehmend schwieriger, ausreichend Helfer zu finden. „Eine Absage kam für uns aber nicht infrage“, so Reinhard Felber.

Marktfestetat liegt bei 80.000 Euro

So viel Zuversicht und Motivation bei den Vereinen freut Christoph Bader. Er ist dabei, die ersten Bands anzufragen, hofft außerdem auf die treuen Sponsoren Sparkasse, Volksbank und Brauerei Hoepfner.

Der Marktfest-Etat liegt bei 80.000 Euro. Start ist am Freitagabend, 26. August, Ende am Sonntag, 28. August, um 18 Uhr.