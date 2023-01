Ettlingen rüstet weitere Straßenleuchten auf LED um

Es geht voran. Ettlingen hat entschieden, weitere herkömmliche Straßenleuchten auf LED umrüsten. Derzeit sind von etwas mehr als 7.000 gut 3.200 Leuchten im öffentlichen Raum auf hocheffiziente LED-Technik umgestellt. Vorgesehen ist, dass 2023 weitere 1.230 Leuchten dem Beispiel folgen. Die restlichen sollen dann bis 2025 ebenfalls auf LED-Basis für Helligkeit sorgen.

Eigentlich wollte die Stadt pro Jahr nur zwischen 200 und 300 Leuchten umrüsten. Sie verabschiedet sich jetzt aber mit Rückendeckung des Gemeinderats von dieser Zahl, weil sie angesichts der herrschenden Energiekrise schnellere Einspareffekte erzielen will.

Bislang schon umgesetzt sind die Dimmung der Straßenbeleuchtung und eine Teilabschaltung. Da sich durch LED Einsparpotenzial ergibt, sollte sich die Investition in neue Leuchten innerhalb weniger Jahre amortisieren, rechnet die Verwaltung vor.

Energieeinsparung in Ettlingen liegt bei 100.000 Euro jährlich

Wie in der Vergangenheit sollen die vorhandenen Lampen ausgetauscht und durch optisch ähnliche Produkte ersetzt werden. Die Energieeinsparung gegenüber den klassischen und bislang verwendeten Leuchtmitteln wird durch die Weiterentwicklung der LED-Technik bei 70 Prozent liegen.

Inzwischen haben die Stadtwerke Ettlingen zusammengestellt, bei welchen Straßenlampen die größten Energie- und Kosteneinsparungen zu erzielen sind und kommen hier auf die erwähnte Zahl 1.230. Der Auftrag soll ausgeschrieben werden. Kalkuliert haben die Stadtwerke alleine durch den geringeren Energieverbrauch eine Stromkosteneinsparung von ungefähr 100.000 Euro jährlich.

Allerdings: Die Beschaffung der neuen 1.230 LED-Leuchtköpfe wird zunächst mal kosten, nämlich kalkuliert mehr als 640.000 Euro. Auf dem Betrag bleibt die Stadt aber nicht sitzenbleiben, denn es gibt Zuschüsse aus einem Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums.

Sie liegen bei 25 Prozent. Konkret unterstützt der Bund finanziell die energieffiziente Beleuchtung an Straßen, an denen eine „zeit- oder präsenzabhängige Regelungstechnik installiert wird“.

Während in den Ettlinger Wohngebieten vorwiegend Pilzleuchten zum Einsatz kommen, sind es in Kreuzungsbereichen und an Durchgangsstraßen technische Leuchten. Schultern will die Stadt das Projekt LED-Umrüstung, das eine überplanmäßige Ausgabe im Haushalt erforderlich macht, durch einen höheren Anteil Ettlingens an der Einkommenssteuer. Auch damit ist der Gemeinderat einverstanden.