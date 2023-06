Ettlingen-Schöllbronn: Nachbarin ertappt Eindringlinge auf frischer Tat

Polizeibeamte haben nach einem Einbruch in ein Haus in Ettlingen-Schöllbronn drei Verdächtige festgenommen. Die Nachbarin hatte die Täter erwischt.

Die Polizei hat drei Tatverdächtige im Alter von 30 und 31 Jahren am Sonntagabend nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ettlingen-Schöllbronn vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe werden die Männer im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Eine Anwohnerin betrat am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr das Wohnhaus ihrer urlaubsabwesenden Nachbarn, um die Katzen zu versorgen. Dabei bemerkte sie, wie zwei zunächst unbekannte Männer fluchtartig das Haus verließen. Die Nachbarin verständigte daraufhin die Polizei. Weitere Zeugen nahmen wahr, dass die beiden Männer in ein Auto einstiegen und zusammen mit einer weiteren Person davonfuhren.

Eine Polizeistreife, die kurz darauf am Tatort eintraf, stellte fest, dass die Einbrecher zunächst eine Scheibe eingeschlagen und anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Zudem wollten die Diebe einen Tresor im Keller des Hauses öffnen.

Polizei verhaftet die Täter in Rastatt

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber fahndeten daraufhin nach den Tätern. In Ettlingen erkannten Beamte das Fluchtauto wieder und nahmen daraufhin den 31-jährigen Fahrer vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Anschrift in Rastatt. Dort unterzogen Polizeibeamte des Polizeireviers Rastatt gegen 21.15 Uhr zwei 30-jährige Männer einer Kontrolle und nahmen sie als Mittäter ebenfalls vorläufig fest.

Zur Spurensicherung am Tatort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen die drei Männer dauern an.