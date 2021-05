Spätestens seit dem Bestseller „Blackout“ von Marc Elsberg aus dem Jahr 2012 ist das Horrorszenario eines flächendeckenden Stromausfalls in den Köpfen vieler Menschen angekommen. Auch in Ettlingen macht man sich schon länger Gedanken darüber, was zu tun ist, sollte die Stromversorgung über einen längeren Zeitraum unterbrochen werden.

Die Stadtwerke waren es, die sich 2014 unter großem medialen Interesse einem Elite-Hacker aus Berlin aussetzten, der einen „Angriff auf Bestellung“ startete. Sein Ziel: die Buhlsche Mühle und damit das große Tagungszentrum des Energieversorgers.

Mit wenigen Kniffen gelang es, vermeintlich sichere Systeme auszuschalten und das Gebäude komplett lahmzulegen. Zum Entsetzen der Öffentlichkeit und des damaligen Stadtwerke-Geschäftsführers Eberhard Oehler. Ein Angriff auf ein einziges Gebäude ist dabei noch vergleichsweise harmlos. Es könnte aber schlimmer kommen – durch Kriminelle oder Naturereignisse.