Funktionsfähigkeit und Hörbarkeit werden getestet. Probealarme gibt es ja an jedem Samstag in den ersten drei Quartalen und am bundesweiten Warntag am zweiten September-Donnerstag. Lücken hatten wir in der Vergangenheit in Richtung Neuwiesenreben, da haben wir reagiert. Auch für den Bereich Ettlingen-West müssen wir noch etwas tun. Wir haben bereits einen Vertrag geschlossen, der Standort wird in der Zeppelinstraße sein.