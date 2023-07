Unbekannte Täter sind am Wochenende auf einem Wertstoffhof in Ettlingen eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die unbekannten Täter sind am Wochenende in einen Bürocontainer auf dem Wertstoffhof in Ettlingen eingebrochen.

Dort durchwühlten sie Schränke und Schreibtische. Sie entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 zu melden.