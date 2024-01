Ettlingen: Unbekannte zünden Auto in Supermarkt-Tiefgarage an

Unbekannte haben in einer Supermarkt-Tiefgarage in Ettlingen ein Auto angezündet. Der Fahrzeughalter wollte die Flammen selbst löschen und wurde dabei verletzt.

Unbekannte zündeten offenbar am Montagvormittag ein Auto in einer Tiefgarage eines Supermarktes in der Huttenkreuzstraße in Ettlingen an. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, erlitt der Halter des Fahrzeuges Verbrennungen.

Wie die Polizei mitteilt, brach gegen 10.50 Uhr an einem geparkten Wagen ein Feuer aus. Dank der Sprinkleranlage und sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte der Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Wer hat Auto in Ettlingen angezündet? Polizei sucht Zeugen

An dem Fahrzeug sowie am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Fahrzeug.

Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Brandstiftung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0721/666-5555 zu melden.