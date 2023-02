Ettlingen: Unbekannter beschädigt Auto und begeht Fahrerflucht

Ein Autofahrer hat am Freitag zwischen 16.45 und 17 Uhr ein anderes Auto auf einem Baumarkt-Parkplatz in Ettlingen gestreift und Fahrerflucht begangen.

Ein unbekannter Unfallverursacher hat am Freitagnachmittag ein geparktes Auto in Ettlingen beschädigt und daraufhin Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Unbekannte bei einem Parkmanöver auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Hertzstraße einem geparkten Auto aufgefahren.

Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Es wird vermutet, dass der Unfall zwischen 16.45 und 17 Uhr stattfand.