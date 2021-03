Hinweise gesucht

Ettlingen - Verdächtiger Mann macht sich an Autos zu schaffen

In Ettlingen fiel einem Anwohner am Montagabend ein verdächtiger Mann auf, der sich an parkenden Autos zu schaffen machte. Als der Unbekannte vom Zeugen angesprochen wurde, radelte er davon. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.