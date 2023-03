Bei einem gemütlichen Einkaufsbummel die neuesten Trends der Autohäuser präsentiert bekommen: Am 19. März startet Ettlingen mit einem verkaufsoffenen Sonntag und Autosalon in den Frühling. Besucherinnen und Besucher erwarten von 13 bis 18 Uhr tolle Angebote und Aktionen in der hübschen Altstadt.

Wer an diesem Sonntag noch nichts vor hat, sollte unbedingt nach Ettlingen kommen. Denn hier kann man entspannt durch die Gassen schlendern, in den Läden stöbern, sich kulinarisch verwöhnen lassen und obendrein im Traumauto Probesitzen.

All das ermöglicht der verkaufsoffene Sonntag und Autosalon am 19. März.

Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und präsentieren ihr abwechslungsreiches Angebot: Ob Mode oder Schuhe, Schmuck, Fotoartikel, Spielwaren, Bücher oder Brillen - Ettlingens Einzelhändler freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und beraten diese gerne.

Nicht nur die Geschäfte sind einen Besuch wert, sondern auch die Innenstadt selbst: die Altstadt lädt mit ihrem von hübschen Fassaden geschmückten Marktplatz und den verwinkelten Gässchen zu einem ausgiebigen Sonntagsspaziergang ein.

Automeile mit über 50 Neuwagen

Und das ist noch nicht alles: Die Innenstadt verwandelt sich an diesem Tag in eine Automeile. Ettlinger Autohäuser präsentieren über 50 Neuwagen auf dem Marktplatz, Erwin-Vetter-Platz, in der Marktstraße und auf dem Schlossvorplatz. Die Autos sind dabei nicht nur hübsch anzuschauen, auch anfassen und rein sitzen ist erlaubt.

Wer sein Lieblingsmodell noch ausführlicher kennen lernen möchte, kann auch gleich einen Termin für eine Probefahrt vereinbaren.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet außerdem Wissenswertes zum Thema Elektromobilität und alles über die Dienstleistungen der Stadtwerke Ettlingen.

Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Stände in der Innenstadt sowie natürlich die ansässige Gastronomie und Cafés.

Musikalisch trägt die Pro Music School auf dem Erwin-Vetter-Platz zur Unterhaltung bei. Kinder können sich auf ein Karussell und einen Süßwarenstand freuen.

Parkmöglichkeiten und Shuttlebus

Aufgrund der Tiefgaragensperrung am Erwin-Vetter-Platz wird auch zum verkaufsoffenen Sonntag ein Shuttle vom kostenfreien Parkplatz am Dickhäuterplatz in die Innenstadt angeboten. Zwei Fahrzeuge pendeln in der Zeit von 12.30 bis 18.30 Uhr vom Dickhäuterplatz in die Innenstadt.

Zusätzliche Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage am Stadtgarten.

Diese Unternehmen präsentieren sich beim Verkaufsoffenen Sonntag und Autosalon in Ettlingen:

Autohaus Müller

Als automobiler Dienstleister haben wir die aktuellen Anforderungen der Automobilbranche genau in unserem Blickfeld. Zudem gestalten wir sie mit und begegnen den Wünschen unserer Kunden mit kompetenter Beratung, individuellen Lösungen und umfassenden Service-Angeboten. Dabei sind wir uns bewusst, dass die Qualität unserer Leistung an der Kundenzufriedenheit ablesbar ist. Unsere Kunden stehen nicht nur im Mittelpunkt, sie sind der Mittelpunkt unseres Handelns.

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt des Geschehens. Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter, als Kunde und als Geschäftspartner.

Wir verstehen uns als feste gesellschaftliche Größe und übernehmen Verantwortung in sozialen und kulturellen und umweltrelevanten Belangen, die über die Grenzen unseres Autohauses hinaus gehen.

In unserem Gebrauchtwagenpool finden Sie ein großes Angebot an Dienst-, Jahres- und Gebrauchtwagen. Neben dieser attraktiven Auswahl bieten wir Ihnen individuellen Rumdum-Service bei allen Fragen rund um das Thema Gebrauchtwagen.

Emil Frey Ungeheuer Automobile



Bei uns dreht sich alles um Sie und Ihr Auto.

Erfahren Sie mehr über unsere hervorragenden Serviceleistungen. Wir garantieren Ihnen beste Qualität und langjährige Kompetenz. Unsere hochqualifizierten Markenspezialisten sorgen mit Ihrer langjährigen Expertise dafür, dass Ihr Fahrzeug der Marke BMW oder Mini zu jeder Zeit in einwandfreiem Zustand ist. Wir finden auf jede Frage eine Antwort und für jedes Problem eine Lösung. Vertrauen Sie auf unsere Service-Erfahrung und erhalten Sie das Leistungspotenzial Ihres Fahrzeuges. Für Fahrspaß wie am ersten Tag!

Leistungen: Kauf und Verlauf von neu- und Gebrauchtwägen, Wartung und Reparatur, Karosserie und Lack, Originalteile und Zubehörvielfalt, Markenspezialisten, Mietwagen, Zubehörteile

Kontakt: Hertzstr. 31, 76275 Ettlingen www.emilfrey.de/ungeheuer/ettlingen +49 (7243) 54 44 0 Öffnungszeiten: Service: Mo. bis Fr. 7:00 bis 18:00 Uhr Verkauf: Mo. bis Fr. 8:00 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 13:00 Uhr

Foto Wirth

Wir sind ein klassisches Fotofachgeschäft mit einer großen Auswahl an aktuellen Geräten und Zubehör von diversen Herstellern, z.B. Nikon, Fuji, Panasonic, Sony...

Wir sind nicht nur vor, sondern auch während und nach dem Kauf mit unserem Wissen für Sie da.

Des Weiteren bieten wir alles rund ums Bild, von Ausdrucken bis hin zu Puzzles. Bei der Digitalisierung von Videokassetten, Super 8- Filmen, Dias, Negativen, Bildern ... sind wir für Sie der kompetente Ansprechpartner.

Wir fertigen für sie Pass- und Bewerbungsbilder an.

Leistungen: Kameraberatung, Pass- und Bewerbungsbilder, Digitalisierungen, Sofortausdrucke, Fotostudio, Ferngläser, Rahmen und Alben

S&G Automobil

Die S&G Automobil AG ist mit dem Standort in Ettlingen und acht weiteren Standorten in Baden-Württemberg der älteste Mercedes-Benz Partner der Welt und größter Servicepartner der Mercedes-Benz AG in Deutschland. Mit S&G profitieren Sie von direkten Ansprechpartnern, kompetenter Beratung, fairen Konditionen und lückenloser Betreuung: von der Fahrzeugbestellung über die Auslieferung bis zum Service mit Stern.

Leistungen: Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, smart, Neuwagen, Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeuge, Wartungs- und Reparaturarbeiten nach Herstellervorgabe, Hol- und Bringservice, Mietfahrzeuge, u. v. m.

Kontakt: Pforzheimer Straße 106, 76275 Ettlingen www.sug.de/ info@sug.de +49 (7243) 57 94 0 Öffnungszeiten: Service Pkw: Mo. bis Fr. 7:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 8:00 bis 12:00 Uhr Verkauf Pkw: Mo. bis Fr. 8:00 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 14:00 Uhr

Schuhaus Otto Rissel

Bei uns bekommst Du immer eine persönliche Beratung, aber natürlich nur wenn Du diese auch wünschst. Wir nehmen uns gerne Zeit für Dich, denn der Kauf von Schuhen ist eine wichtige Entscheidung und beeinflusst Dein Lebensgefühl. Auf Deine Wünsche gehen wir gerne ein und beraten Dich zu aktuellen Trends, Passformen und zur Qualität unserer Schuhe. So garantieren wir Dir nicht nur absolute Qualität sondern möchten das Du mit Deinen gekauften Schuhen auch wirklich zufrieden bist und viel Freude daran hast.

Schuhhaus Pfeiffer

Wir führen Schuhe vieler bekannten Marken. Unsere Kunden finden bei uns einen stimmigen Markenmix ansprechend und übersichtlich präsentiert. Laufend werden neue Modelle während der Saison ausgeliefert, in denen die aktuellen modischen Impulse umgesetzt sind.

Unser qualifiziertes Team freut sich auf Ihren Besuch!

Leistungen: umfangreiches Angebot an fußgerechten Schuhen, orthopädische Maßschuhe, Komfortschuhe, Schuhreparaturen, orthopädische Einlagen und Fußbettungen

Stadtwerke Ettlingen

Unsere ganze Energie für Sie!

Zuverlässig, vor Ort verwurzelt und rund um die Uhr: Die Stadtwerke Ettlingen sind das regenerative und zu einhundert Prozent kommunale Querverbund-Unternehmen in Ettlingen und für die Region. Neben der Energie- und Trinkwasserversorgung unterstützen wir unsere Kunden mit moderner Dienstleistung rund um das Thema Energie und sehen uns als Triebkraft für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energiewende.

Über unseren Versorgungsauftrag hinaus sind wir – rund 240 Beschäftigte und davon über 20 Auszubildende – für eine vielfältige regionale Wertschöpfung und als wichtiger Partner des bürgerschaftlichen Engagements und des Ehrenamts aktiv.

Leistungen: Ökologische Strom- und Erdgasversorgung in Ettlingen und der Region, Trinkwasserversorgung in Ettlingen, ökologische Wärmeversorgung in Ettlingen und der Region, Betrieb der Freizeiteinrichtungen der Ettlinger Bäder, Tagungs- und Eventlocation Buhlsche Mühle, E-Mobilität und Ladeinfrastruktur, Meß- und Abrechnungsdienstleitungen für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Ausbau der regenerativen Energieversorgung