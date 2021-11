Am Samstag, 20. November, ist es so weit. Nach einem Jahr Bauzeit eröffnet das Autohaus Stoppanski ein komplett neues ŠKODA Autohaus im Industriegebiet Ettlingen.

Am Tag der Eröffnungsfeier lädt das Autohaus Stoppanski die Öffentlichkeit ab 11 Uhr zum Mitfeiern in die Robert-Bosch-Straße 4 nach Ettlingen ein. Auf die Besucher wartet bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus Weihnachtsmarktflair, Kunsthandwerkerständen, Livemusik, Kinderprogramm und mehr. Für Speisen und Getränke sorgt der Wasener Carneval Club Ettlingen. Die Einnahmen gehen in voller Höhe an den lokalen Karnevalsverein.

Als Highlight verlost das Autohaus an diesem Tag eine Prag-Reise inklusive Mietwagen und ŠKODA Werksführung im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Am Gewinnspiel kann vor Ort oder bereits jetzt online teilgenommen werden.

Seit Beginn unserer Unternehmensgeschichte arbeiten wir eng mit verschiedenen Vereinen vor Ort zusammen Martina Stoppanski-Auracher, Geschäftsführerin

Für Vereine aus der Region hat die Familie Stoppanski ein besonderes Angebot. „Seit Beginn unserer Unternehmensgeschichte arbeiten wir eng mit verschiedenen Vereinen vor Ort zusammen und auch im Sportsponsoring sind wir mit Herzblut dabei. Wichtig ist uns dabei nicht bloß die finanzielle Unterstützung, sondern vielmehr auch der direkte Austausch mit den Vereinsmitgliedern“, erläutert Geschäftsführerin Martina Stoppanski-Auracher.

Autohaus Stoppanski vergibt über 1.000 Euro an Preisgeldern für Vereine aus der Region

Daher wird anlässlich der Eröffnungsfeier ein Hobby-Eisstock-Turnier durchgeführt. Anmelden konnten sich eingetragene Vereine aus der Region – ganz gleich ob Fußballer, Handballer, Musiker oder Kleintierzüchter. Ziel des Turniers ist das unterhaltsame und sportliche Zusammenkommen. Als Anreiz vergibt das Autohaus Stoppanski über 1.000 Euro an Preisgeldern.

Auf über 500 Quadratmetern ist auf dem ehemaligen Gebrauchtwagenplatz des Ettlinger Traditionsunternehmens ein komplett neuer ŠKODA Vollfunktionsbetrieb mit Verkauf, Service und Werkstatt entstanden. Mit mehreren Arbeitsplätzen, Büroräumen, Service-Direktannahme und großem Verkaufsraum zählt der Betrieb zu den größten in ganz Deutschland.

Investition von über sechs Millionen Euro in die Region und den Wirtschaftsstandort Ettlingen

Zusammen mit der ebenfalls neu gebauten Werkstatt investierte das Autohaus Stoppanski insgesamt über sechs Millionen Euro in die Region und den Wirtschaftsstandort Ettlingen. Nach Fertigstellung arbeiten 20 Mitarbeiter in den beiden Neubauten. In der Werkstatt wurden 13 multifunktionale Arbeitsplätze, neue Sozialräume und übergroße Hebebühnen für Nutzfahrzeuge geschaffen.

Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Maßnahmen abgehalten. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich.