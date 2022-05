Wir sind dünn besetzt, weil in allen drei Ettlinger Bädern – dem Albgaubad, dem Waldbad und dem Badesee Buchtzig – die Saisonkräfte fehlen. Auf diese Aushilfen sind wir angewiesen, weil unsere Festangestellten in unterschiedlichen Schichten arbeiten und auch in einem Monat mal zwei oder drei Tage in Folge frei haben wollen. Schließlich gilt für sie von April bis September eine Urlaubssperre. Früher hatten wir pro Saison sieben oder acht Aushilfen, vor allem Studenten. Heute sind es nur noch drei, da wird es natürlich schon eng. Wie jedes Jahr unterstützt uns die DLRG-Ortsgruppe Ettlingen, allerdings gibt es dort auch nicht mehr so viele junge Leute mit den notwendigen Qualifikationen. Erforderlich ist ein Rettungsschwimmerabzeichen Silber und eine Erste-Hilfe-Ausbildung.