Ettlinger bei „Immer wieder sonntags“: Marc Laurin ist eine Runde weiter

Mit seinem Song „Eine Frage der Zeit“ will der Ettlinger Marc Laurin die Schlagerfans bei der Sendung „Immer wieder sonntags“ überzeugen. In der Sommerhitparade der Show ist er jetzt eine Runde weiter.

Erfolg für den Ettlinger Sänger Marc Laurin. Am Sonntag konnte sich der 65-Jährige bei der Fernsehshow „Immer wieder sonntags“ durchsetzen. In der zweiten Woche der Sommerhitparade setzte sich Laurin gegen Sängerin Anni Marie durch. Damit darf er auch kommenden Sonntag wieder mit seinem Song „Eine Frage der Zeit“ in der Show von Moderator Stefan Mross auftreten.

65 Prozent der Zuschauer stimmten für Laurin

Am Sonntag setzte sich Laurin mit 65 Prozent der abgegebenen Zuschauerstimmen durch. Nachdem das Ergebnis im Europa-Park Rust, wo die Live-Show stattfindet, verkündet wurde, schüttelte Laurin ungläubig mit dem Kopf und zeigte sich sehr erfreut. Es gehe ihm entspannter als vorher, antwortete er auf die Frage von Mross, wie es ihm gehe.

Klar ist auch schon, gegen wen der Sänger in der kommenden Woche antreten wird: Am Ende der Sendung wurde Laurins Herausforderer für Sonntag, 26. Juni, gezogen. Laurin wird dann auf die Sängerin Melanie Ve treffen.

Bei der Sommerhitparade nehmen insgesamt zwölf Sängerinnen und Sänger teil. Diese präsentieren sich über den Sommer in der Show, jede Woche gibt es ein Duell und nur der Sieger kommt weiter.