Ettlinger Dekan zum Reformationstag: „Die Botschaft ist noch aktuell“

Die Botschaft von der Neuentdeckung eines dem Menschen zugewandten Gottes durch Luther 1517 ist aus meiner Sicht unverändert aktuell, denn die Menschen wollen auch heute angenommen und wahrgenommen werden von Gott. Die reformatorische Idee ist, wenn Sie so wollen, die DNA unserer evangelischen Kirche. Aus jedem Sonntagsgottesdienst sollen die Besucher eine Botschaft mitnehmen, was für sie in der kommenden Woche relevant und wesentlich sein könnte. Das Zugewandtsein, das wir von der Reformation her kennen, erleben wir ja auch in unserer kirchlichen Gemeinschaft. Im Alltag bedeutet Zugewandtsein nichts anders, als anderen Menschen wertschätzend zu begegnen und keine Gegenleistung dafür zu erwarten